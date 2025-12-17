2年後、2027年の石川県議会議員選挙に向けた、議員定数見直しをめぐる議論で、石川県議会の5つの会派は17日、内灘町より北の8つの選挙区をそれぞれ合区にして4つの選挙区に集約した上で、全体の定数は1議席増やす案でまとまりました。石川県議会では現在、議員1人あたりの人口が最も少ない「珠洲市鳳珠郡」を1とした場合、最も多い「かほく市」との間で2倍以上の格差が生じていて、石川県議会各会派の代表者らは、こうした格差の是