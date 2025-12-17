NHKが17日、東京・渋谷の同局で定例メディア総局長会見を行い、来夏のサッカーW杯北中米大会中継について最新情報を発表した。同局は日本代表戦は地上波総合とBSですべて生中継する。地上波では開幕戦、決勝を含む計33試合を生中継する予定とした。なお、日本代表戦のオランダとの第1戦とヨーロッパのプレーオフの勝者との第3戦を地上波放送。第2戦のチュニジア戦はBSで生中継する予定になるという。また、BSP4Kでは、全10