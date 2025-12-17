楽天と契約を結び、11年ぶりに日本球界に復帰した前田健太投手（37）が17日までに自身のインスタグラムを更新。16日に生出演したテレビ朝日系「報道ステーション」のスタッフに感謝した。前田はストーリーズに「報道ステーション見ていただいた方ありがとうございましたそして、こんな素敵な楽屋を用意していただきました。いつもありがとうございます」とつづり、大きな祝い花に「日本球界復帰おかえりなさい！！」のメッ