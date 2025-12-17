news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「愛子さま伝統行事"鴨場接待"初めておひとりで･･･ハプニングも」についてお伝えします。◇◇◇17日、埼玉県にある宮内庁の「埼玉鴨場」で行われたのは、外国大使に日本伝統の鴨猟を紹介する皇室の恒例行事。愛子さまは、はじめておひとりで接待役を務められました。16か国の大使らひとりひとりと握手を交わしながら、「Have a nice day」などとにこやかに声をかけられた