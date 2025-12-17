スウェーデンから帰国し、ノーベル生理学・医学賞のメダルを手にする坂口志文大阪大特任教授。右は妻教子さん＝17日午後、羽田空港ノーベル生理学・医学賞を受賞した坂口志文大阪大特任教授（74）が17日、授賞式や講演などを終え、スウェーデンから帰国した。到着した羽田空港で報道陣の取材に応じ「盛大な催しを十分に楽しめた」と振り返った。研究者や若い世代に向けては「サイエンスには大きな可能性がある。いろいろな方向に