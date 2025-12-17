クラシルは12月16日、2025年の食トレンド分析結果を発表した。調査は1月1日〜10月27日の期間に、「クラシル」で検索されたレシピ関連キーワードの伸長率を分析したもの。クラシル2025年の食トレンド分析結果○時短と健康の両立「せいろ・蒸し料理」「無水カレー」「時短・健康」への意識の高まりから「せいろ・蒸し料理」や「無水カレー」が注目を集めた。検索伸長率が最大6.4倍と著しい伸びを見せたのは「せいろ・蒸し料理」。油