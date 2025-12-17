サラダを毎日食べるなら、野菜は何を取ればいいのか。同志社大学糖化ストレス研究センター客員教授の八木雅之さんは「サラダの定番であるレタスそっくりでスーパーでも買えるのに、レタスよりも老化予防を助ける成分がたくさん入った野菜がある」という――。※本稿は、八木雅之『老けない食べ方の新常識』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kuppa_rock※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kuppa_r