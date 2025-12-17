米NVIDIAは12月15日（現地時間）、同社公式ブログを更新する形で、オープンソースワークロード管理システム「Slurm」のリード開発者であるSchedMDを買収したと明らかにした。引き続きSlurmはオープンソースで提供され、ベンダー中立のソフトウェアとして開発・配布していくとしている。NVIDIA、ジョブスケジューラー「Slurm」開発元を買収 - 引き続きオープンソースとして提供へHPC環境では莫大なリソースを適切に扱うことがソフト