東京電力が柏崎刈羽原発（新潟県）の再稼働に向けて動いている。2011年の福島第一原発事故後、東電は初めて原発を運転させることになる。再稼働容認を表明した新潟県の花角英世知事に対して、事故当時、知事を務めていた泉田裕彦さんは「知事としての使命を果たしていない」という。調査報道記者の日野行介氏が話を聞いた――。■再稼働に同意する知事は“汚れ役”【日野】今回の花角知事の表明をどう感じましたか？新潟県が国や