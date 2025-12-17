麻薬投薬の疑いで捜査を受けるなかで死去した俳優イ・ソンギュンさんの捜査情報を流出させた元警察官に、執行猶予付き懲役刑が言い渡された。【注目】イ・ソンギュンさんを騙した“女たち”の非道な犯行12月17日、仁川（インチョン）地裁刑事11単独（キム・セッビョル判事）は宣告公判で、公務上秘密漏洩などの罪に問われた30代の元警衛（日本の警部補相当）A氏に対し、懲役1年2カ月、執行猶予2年を言い渡し、社会奉仕80時間を命じ