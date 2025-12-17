愛知県知立市の住宅に白骨化した遺体が見つかり、78歳の男が死体遺棄の疑いで逮捕されました。警察によりますと、知立市の無職・浅田吉雄容疑者(78)は、2023年頃から年齢・性別不明の遺体を自宅に放置した死体遺棄の疑いが持たれています。浅田容疑者は16日午後、交通事故を起こして任意の取り調べを受け、その後自宅に付き添った警察官が2階の部屋で白骨化した遺体を発見しました。浅田容疑者は「遺体は同居する妻」と説