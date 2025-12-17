高知県須崎市の浦ノ内湾沿いの立目地区では、特産のポンカンの収穫作業が盛んに行われています。香りの高さと甘さが特徴で鮮やかなオレンジ色が目を引くポンカン。浦ノ内湾に面した須崎市の立目地区はポンカンの県内有数の産地で「立目ぽんかん」として売り出しています。地区では10軒の生産者が日当たりの良い山の斜面などでポンカンを栽培していて、収穫の最盛期を迎えています。生産者グループの組合長を務める吉川 修さ