板垣退助やその一族が眠る高知市の墓所に説明板が設置され、12月17日に板垣の玄孫にあたる男性などが参加して、除幕式が行われました。高知市薊野にある板垣退助や一族が眠る墓所で行われた説明板の除幕式は、板垣退助の玄孫にあたる髙岡功太郎さんなどが参加して、完成を祝いました。説明板は高知市のNPO法人板垣会と大阪にある板垣退助先生顕彰会が設置したもので、墓所に誰が埋葬されているのかが分かる図や、全国にある