17日から北海道と九州の“おいしいもの”が静岡市に大集合しています。どのようなグルメがやってきているのでしょうか。さっそく会場を取材してきました。（澤井 志帆 キャスター）松坂屋静岡店、本館8階大催事場にやってまいりました。こちらで、きょうから開催されているのが師走の北海道と九州グルメフェアです。 北海道と九州から合わせて45店舗が出店しています。お肉や海鮮、和洋スイーツなど絶品グルメが大集結