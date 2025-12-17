山形県内の少女が連れ去られ、上山市で遺体で見つかった事件で自殺ほう助などの罪に問われた男の初公判が17日開かれ、男は県内での事件について黙秘しました。自殺ほう助などの罪に問われたのは福島市の無職・岸波弘樹被告（36）です。岸波被告は去年9月、山形県内に住む10代の少女を上山市の山中に連れ去り、少女の自殺を手助けしたとされているほか宮城・埼玉などでも10代から20代の男女合わせて3人の自殺を手伝うなどした罪に問