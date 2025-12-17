EVを想定しない基本設計の最古参W206型メルセデス・ベンツCクラスは、電動化への転換期においても重要な位置にある。バッテリーEVを想定しない基本設計として、現ラインナップの最古参の1台でありつつ、高度なプラグイン・ハイブリッドも用意され、根強い支持率を維持している。【画像】期待へ応える仕上りメルセデス・ベンツCクラス・ステーションワゴン欧州の競合たち全163枚登場は2021年。モジュラー・リアII アーキテク