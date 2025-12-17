着け心地のよさと美胸メイクを両立し、多くの女性から支持を集める「PGブラソフトワイヤー」に、この冬ときめく新色が仲間入りします。12月2日（火）より登場するのは、清楚さと儚さを併せ持つベイビーブルー。やわらかな透明感カラーは、身につけるだけで気分まで軽やかにしてくれる存在です。ナイトブラとしてはもちろん、日中も使える快適さと上品なデザインで、毎日のバストケアをさりげなく格上げ。