■全国の18日（木）の天気大陸の高気圧が移動性となって日本海に中心を進め、日本付近を広く覆う見込みです。日本海側で明け方にかけて雨や雪の降る所がありますが、天気は回復するでしょう。太平洋側は、朝から晴れる所が多く、西・東日本の日本海側も、午後は晴れ間が出そうです。北日本の日本海側は、雲がとれにくいでしょう。朝は北海道で冷え込みが強まり、北見では-21℃まで下がりそうです。水道の凍結に注意が必要です。日