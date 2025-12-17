天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは１７日、埼玉県越谷市の宮内庁埼玉鴨場で、１６か国の駐日大使ら外交団の接待役を務められた。日本伝統のカモ猟を紹介する冬の恒例行事で、愛子さまは午前１０時前に会場に到着し、大使らと英語であいさつを交わされた。その後、大使らとカモ猟を体験。捕獲したカモを放鳥される際には、１羽目が地面に横たわったまま飛ばないハプニングがあり、別のカモが無事に飛び立つと、大使らから拍手が