県内の最新のレギュラーガソリンの平均小売価格は1リットル161円40銭で6週連続で値下がりしました。先週まで行われた政府の補助金の引き上げにより、来週には、約4年ぶりに150円台となるかもしれません。15日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は1リットル161円40銭で、先週から1円80銭値下がりしました。値下がりは6週連続です。価格を調査している石油情報センターは、「原油価格は大きく変動して