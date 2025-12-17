県議会は16日に引き続き、締めくくりの質疑総括審査が行われ、クマ対策について議論が交わされました。鈴木知事は、行政だけでは対応はできないとして県民の力も借りながら被害を防ぐ運動をしなければいけないと述べました。17日の県議会総括審査では、クマを適正な頭数まで減らす「管理捕獲」について議員が県の考えを質しました。武内伸文議員「ハンターの人数は、捕獲目標が決まった時に本当にそれはまかなえる分だけのハ