12月16日に最終回を迎えたドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）の公式Instagramが更新され、リハーサル中のオフショットが公開された。 参考：『ちょっとだけエスパー』は“愛する”意味を教えてくれた視聴者の物語にもなった最終回 投稿されたのは「2人のぶんちゃんが、交互にリハーサルをした日」として、大泉洋、宮粼あおい、岡田将生が並ぶ撮影当日の様子。「岡田さんの芝居