ダグドリア スタジオは文字だけRPG『サーガ＆シーカー』のクローズドβテストの結果を発表し、第二回クローズドβテストの実施も決定した。 【画像】ひろゆきやヨコオタロウなどなんでもアリなキャラクターが登場するスクリーンショット 『サーガ＆シーカー』は、文章生成AIの技術を用いた「物語錬成ゲーム」だ。プレイヤーが行動を入力するだけで