ジブリ作品の登場人物になりきれる、ジブリパークの「ジブリのなりきり名場面展」がリニューアルしました。 【写真を見る】リニューアルした｢ジブリのなりきり名場面展｣『紅の豚』の躍動感がすごい！『君たちはどう生きるか』なども新たに仲間入り 宮崎吾郎監督のお気に入りは？ ジブリパーク 名シーンを表現した展示に入り込んで、写真も撮れるコーナーは、全体の半分にあたる7つが