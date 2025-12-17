■ 2026年の吉日は、運の流れをそっと変えていく-- 一粒万倍日・天赦日・寅の日・巳の日を味方につける一年へ月の満ち欠けに気づく瞬間が増えたり、季節の節目にふと心が軽くなったり-- そんな“流れの変化”に敏感になる人が、この数年でぐっと増えています。2026年は、暦のうえでもその感覚が研ぎ澄まされる年。一粒万倍日や天赦日、寅の日、巳の日などの吉日が美しく重なり、まるで物語の章立てのように、「動くと道がひら