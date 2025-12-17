暫定税率廃止に向けた補助金増額で4年3か月ぶりの163円台、大分県内のガソリン価格は6週連続の値下がりです。 【写真を見る】大分県内ガソリン6週連続値下がり補助金拡充で163.3円、年末さらに下がる見通し 資源エネルギー庁によりますと、15日時点の県内のレギュラーガソリン価格は163.3円で、前の週から3.6円下がりました。ハイオクは174.4円で、3.7円の値下がり、一方で軽油は148.5円で0.3円上がりました。 （