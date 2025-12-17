日本航空は自社の旅客機がアメリカ・ニューヨークの空港で別の航空会社の旅客機に接触され、22日までの間に羽田を発着する国際便16便に最大16時間近い遅れが出ると発表しました。また23日以降の影響が続く可能性があるとしています。日本航空によりますと14日未明、アメリカ・ニューヨークのジョン・F・ケネディ国際空港で、整備作業のために駐機していた日本航空の旅客機（A350-1000）に、けん引されて移動していたイスラエルの航