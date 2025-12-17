10月、会談後に握手する高市首相（右）とトランプ米大統領＝東京・元赤坂の迎賓館（ロイター＝共同）米ブルームバーグ通信は17日、日米関税合意に基づく総額5500億ドル（約85兆円）の対米投資を巡り、両政府による協議委員会の初会合を17日（日本時間18日午前）に開く予定だと報じた。エネルギー関連を軸に投資候補を検討する見通しで、来年初めにもトランプ大統領に提示される可能性があるという。ブルームバーグによると、協