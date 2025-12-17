俳優の岡田将生（36）が、ドラマ撮影での無邪気な姿を公開した。【映像】無邪気な姿＆妻と話題の密着ショット2024年11月、俳優の高畑充希（34）との結婚を発表した岡田。2025年7月には、高畑が第1子を妊娠していることを報告していた。Instagramでは、フランス・パリを訪れた際の仲むつまじい夫婦ショットを公開しており、「へ？！！！サラッと本邦初公開！！？」「ラブラブ2ショット、こっちまで幸せな気分に！」と、話題に