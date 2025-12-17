【その他の画像・動画等を元記事で観る】ASCA初のアジアツアー“ASCA ASIA TOUR 2025”のファイナル公演が11月24日に渋谷O-WESTで行われた。ソウルを皮切りに、上海、北京、台北、香港と各地を駆け抜けたアジアツアー。海外公演はすべてオケセットだったが、この日の東京公演は本ツアー“最初で最後”のフルバンド編成だ。本公演の2日前、11月22日にデビュー8周年という節目も迎えたASCAにとって、この夜はアニバーサリーライブの