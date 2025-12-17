大阪発のピアノロックバンド・606号室が、14th Single『エンドロール』を2025年12月17日にリリースした。本作は、最後に伝えられた”あなたからの言葉”が、2人の関係を哀しくも切ない方向へ導いてしまう瞬間を描いた失恋ソング。シンセの象徴的なフレーズから幕を開け、力強いバンドサウンドが感情のうねりを押し出すように展開していく。サビでは一転して壮大なサウンドが広がり、606号室が持つ繊細さとダイナミックさが同居する