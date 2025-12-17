マスク資料 香川県教育委員会はインフルエンザの集団感染により、17日現在、県内の小中高校やこども園など13施設で学年・学級閉鎖を実施、または予定しています。地域別では、高松市と丸亀市が3施設、三豊市が２施設、さぬき市、坂出市、観音寺市、宇多津町、綾川町がそれぞれ１施設です。 香川県はインフルエンザ流行警報を発令しています。