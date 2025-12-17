倉敷市役所 日本将棋連盟は、2025年12月16日、妊娠や出産で女流タイトル戦が事実上の不戦敗となる規定を削除すると発表し、新たに「対局日の変更等を含め、可能な限りの調整を行う」としました。この規定を巡っては、棋士の福間香奈女流六冠や倉敷市などが、見直しを求めていました。 日本将棋連盟は2025年4月「産前6週間、産後8週間に女流タイトル戦の日程が重なった場合は対局者を変更する」との規定を設けました。 こ