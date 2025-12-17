【あの頃、テレビドラマは熱かった】#19長渕剛がヤクザの英二で“硬派路線”へ「キツイ奴ら」（1989年／TBS系）◇◇◇バブルが絶頂期に向かっていた1989年。1月7日までが昭和64年、8日から平成元年という特別な年でもある。視聴率上位では、NHK朝ドラや大河は30％超えが当たり前、民放ではフジテレビ系月9「教師びんびん物語?」や木9「ハートに火をつけて！」、TBS系「水戸黄門」などのナショナル劇場（月8）