参議院山形県選挙区選出で無所属の芳賀道也議員が国民民主党に入党することが17日決まりました。これで県選出の国民民主党の国会議員は3人になります。臨時国会会期末、東京で開かれた国民民主党の両院議員総会で県選挙区の芳賀道也参議院議員の入党が提案され承認されました。芳賀道也参議院議員「今回51年動かなかったガソリン・軽油の減税が動いた。こうした政策の良さを見てこれ以降は国民民主党の党に入ってより制度や政策、