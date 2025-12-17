■これまでのあらすじ保育園で再会した元カレは、美優がかつてストーカー化するほど追いかけた相手だった。しかし今となっては思い出したくない黒歴史。それなのに彼がやたらと距離を詰めてくるので美優は迷惑していた。そんななか、彼の妻から声をかけられて…。元カレの奥さんから「もう付きまとうのやめてもらえますか？」と言われてしまいました。私が過去にしつこく彼を追いかけていたことを知っているので、疑われているみた