高市総理は臨時国会の会期末にあたって記者会見に臨み、給付付き税額控除を含めた税と社会保障の一体改革について野党も交えた形で国民会議を設置する考えを示しました。会議の設置時期については“できるだけ早期に”と述べ、早急に検討を進めることとしています。