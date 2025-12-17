全国各地で山火事が相次ぐなか、気象庁は林野火災について、新たな注意喚起を始めると発表しました。専門家は「大規模山火事時代」に入ったと訴えています。神奈川県の日向山で起きた山火事。発生から1週間が経ったきのう、ようやく「鎮火」しました。焼失面積はおよそ1万3000平方メートル。なぜ、ここまで広がったのでしょうか。これは出火翌日の映像です。温度の違いが分かるサーモカメラの映像に切り替えると“小さな赤い点”が