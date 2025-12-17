高市総理の経済政策の「ブレーン」が公の場で揃って発言しました。歴史的水準の円安と長期金利の高さの中、その主張とは？本田悦朗 元内閣官房参与「サナエノミクスという言葉を本人は『恥ずかしいな、そういう名前は』とおっしゃっていたんですけど、最近は素直にサナエノミクスと本人もおっしゃっている」経団連のシンポジウムに登壇した4人。経済財政諮問会議のメンバーである若田部前日銀副総裁らは高市総理の「ブレーン