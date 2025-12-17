報道陣の取材に応じるアスクルの吉岡晃社長＝17日午前、東京都江戸川区通販大手のアスクルは17日、個人向けサービスの「ロハコ」を来年1月にも再開させる方針を明らかにした。サイバー攻撃を受けた物流システムを新たに構築し、17日からは新システムを用いた法人向けの商品出荷を再開。被害から約2カ月で本格復旧の段階に入った。17日は東京都江戸川区の物流拠点で始まった新システムによる出荷作業を公開した。被害後初めて報