来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）に向け、選手たちは最終調整に入った。東京・大手町の読売新聞社前から神奈川・芦ノ湖までの往復１０区間２１７・１キロでたすきをつなぐ２１チームを紹介する。前田和摩「３０％の状態」でも予選会個人１４位前田和摩（３年）がチームの大黒柱だ。小指（こざす）徹監督は「うちの強みは前田がいること」と言い切る。２０２４年の