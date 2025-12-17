住宅リフォームの支援事業に役立ててもらおうと県内の住宅メーカーが大仙市に100万円を寄付しました。寄付金を贈ったのは大仙市などに住宅展示場があるサンコーホームです。三浦一之社長から老松博之市長に100万円の目録が手渡されました。寄付金は、移住・定住の促進や子育て支援の充実のため大仙市が行っている住宅リフォーム支援事業に役立てられます。人口減少の影響で県内の新築住宅の着