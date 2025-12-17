宿泊・研修施設の県青少年交流センター＝ユースパルが資金繰りの悪化を受けて年内で休館することがわかりました。秋田市寺内にあるユースパルは、前身の施設を引き継ぐ形で1999年に開設された県の宿泊・研修施設です。スポーツ合宿なども受け入れ、これまでに延べ100万人以上が利用しています。2020年9月末からは2年半にわたり、新型コロナウイルスの感染者の宿泊療養施設として活用されました。しかし、