【TVアニメ「片田舎のおっさん、剣聖になるII」】 2026年7月放送 第二期ロゴ 【拡大画像へ】 NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパンは12月17日、TVアニメ「片田舎のおっさん、剣聖になるII」が、2026年7月より、テレビ朝日系全国24ネットとBS朝日などでの放送が決定したことを発表。第二期のスタッフとロゴを公開した。 「片田舎のおっさん、剣聖になる」は、原作・