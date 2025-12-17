高齢者を対象にした交通安全の講習会が、秋田市で開かれました。参加者は自分の身を守るための行動を改めて確認しました。四ツ小屋・御野場地区社会福祉協議会伊藤利彦会長「交通事故にあわない、詐欺被害にあわない、クマ被害にあわない、3つの『あわない』を中心にしてきょう講話を進めたいと思いますので」年末の交通安全運動にあわせて開催された講習会。寸劇で反射材を身に付けることの大切さを呼びかけました。県警察本部