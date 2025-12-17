2024年4月に日本に初上陸を果たした『NBA BASKETBALL SCHOOL JAPAN』が、来年1月に東京で新たに2校を開校する。 同プログラムは5～18歳までの選手が参加できるバスケットボールスクールで、現役選手や元NBAコーチ、選手、選手育成のスペシャリストと連携しながら、国際バスケットボール事業部が企画・開発したグローバルな育成プログラムを展開。現在は世界18カ国で開催されている。日