横山だいすけが、芸能活動20周年を記念したニューアルバム『笑顔晴れ －20th Anniversary－』を2026年5月27日にリリースする。 （関連：香取慎吾と天海祐希の“因縁”とは――三谷幸喜の新作ミュージカルでの共演に至る、笑いと共鳴の歴史） 2006年に劇団四季で舞台デビューし、2008年よりNHK Eテレ『おかあさんといっしょ』で“歌のお兄さん”を番組史上歴代最長となる9年間