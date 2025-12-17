11月定例岡山市議会は、新アリーナにかかる費用や、すべての市民に3000円を支給する物価高騰対策を盛り込んだ補正予算案などを可決し、閉会しました。 【写真を見る】11月定例岡山市議会閉会新アリーナ費用や全市民に3000円を支給する定額給付などを盛り込んだ補正予算案などを可決【岡山】 きょう（17日）閉会した11月定例岡山市議会で決定したものです。 補正予算には、市が北区野田に計画している新アリӦ