今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」連載です。本日は、第58回（2025年12月17日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター木俣 冬）珍しい、タイトルバックはじまりいきなりタイトルバック（ドラマの題名や出演者やスタッフのクレジットなどが掲載されている部分）からはじまった