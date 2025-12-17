12月16日、オランダの超名門アヤックスは、今年７月にアーセナルを退団以降は無所属になっていた冨安健洋と2026年６月30日までの契約を交わしたと発表した。 膝の故障に苦しみ、昨シーズンは１試合のみの出場に終わったとはいえ、イングランドの強豪で一時はレギュラーとしてプレーした27歳DFの加入に、現地のサポーターは沸いているようだ。 クラブの公式SNSには、次のような声が寄せられた。